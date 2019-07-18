Меган Маркл и принц Гарри вернутся из Африки со вторым ребенком

Первенцу Меган Маркл и принца Гарри – Арчи Харрисону – нет и трех месяцев, а поклонники британской королевской семьи уже вовсю обсуждают появление второго ребенка у этой пары. Судя по Кейт Миддлтон и принцу Уильяму, в этой семье не принято откладывать увеличение семьи в долгий ящик.

The Express считает, что герцог и герцогиня Сассекские могут вернуться "с прибавлением" из турне по Африке, которое запланировано на осень этого года. Королевские обозреватели придерживаются этой же точки зрения, мол, Меган вот-вот исполнится 38, и затягивать с появлением второго малыша не стоит. Впрочем, голливудская актриса уже прослыла нарушительницей королевских традицией. Из турне она и правда может вернуться с ребенком – приемным. Слухи о том, что Сассексы собираются усыновить ребенка из какой-нибудь африканской страны ходят уже давно. Оба питают симпатию к этому континенту. Так что, вполне возможно, что у британской королевы скоро появится еще один правнук.