"Сгорел не просто так". Зауральский миллиардер отказался восстанавливать храм в селе Чимеево

В Курганской области создали фонд "Чимеевская святыня", который займется восстановлением нового храма взамен сгоревшего старого.

Как ранее сообщало Накануне.RU, пожар произошел днем 3 июля - сгорел храм Чимеевского мужского монастыря, также сгорела чудотворная Чимеевская икона.

Глава Курганской области Вадим Шумков, встречаясь с теми, кто входит в фонд, поддержал идею строительства нового храма и отметил, что его восстановление не должно стать какой-то обязанностью, обузой для жителей или бизнеса, не превратилось в непонятную процедуру сбора денег.

"Чимеевский храм был, есть и будет местом силы нашей области, культурным историческим центром не только для православных, но для жителей области. С инициативой строительства нового храмового комплекса к нам стали обращаться сразу после случившегося", - отметил Шумков.

Уже известно, что средства на строительство нового храма дадут известный российский продюсер Максим Фадеев, который родился и вырос в Кургане, зауральский промышленник Сергей Муратов и депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков.

Интересное мнение высказал родной брат Ильтякова Дмитрий - зауральский миллиардер, депутат Курганской областной думы и один из владельцев мясокомбината "Велес".

"Участвовать в этом не собираюсь. Храм сгорел не просто так. Значит, нагрешили. Коммерцией покрыли все, вот церковь и сгорела. Зачем ее восстанавливать? Лично я не дам на это ни копейки", - сообщил Ильтяков-младший в комментарии изданию "Новый день".

В правительстве региона считают, что в словах Дмитрия есть доля правды.

"Депутат прав, и 100 раз он прав. Сгорел храм из-за кондиционера, да кто ставит кондиционер в таких местах? Это не просто коммерцией все покрыли, это миллиардные источники финансирования, и ведь они идут и от государства тоже. А официально у нас государство и церковь друг от друга не зависят. Кто деньги дает священникам на дорогие джипы? Криминалитет и меценаты, которые в прошлом тоже были криминалитетом - грехи замаливают сейчас. Зайдите в храм 25 лет назад и сейчас, и сравните как было тогда и как сейчас все построено. Русские люди, безусловно, православные, но грань-то переходить не нужно", - сообщил Накануне.RU свою позицию директор одного из департаментов правительства Курганской области, который попросил не публиковать его имя.