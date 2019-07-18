"Сгорел не просто так". Зауральский миллиардер отказался восстанавливать храм в селе Чимеево

09 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Курганская область
Дмитрий Ильтяков (2016) | Фото:Накануне.RU

"Сгорел не просто так". Зауральский миллиардер отказался восстанавливать храм в селе Чимеево

В Курганской области создали фонд "Чимеевская святыня", который займется восстановлением нового храма взамен сгоревшего старого.
Читайте также:

Как ранее сообщало Накануне.RU, пожар произошел днем 3 июля - сгорел храм Чимеевского мужского монастыря, также сгорела чудотворная Чимеевская икона.

Глава Курганской области Вадим Шумков, встречаясь с теми, кто входит в фонд, поддержал идею строительства нового храма и отметил, что его восстановление не должно стать какой-то обязанностью, обузой для жителей или бизнеса, не превратилось в непонятную процедуру сбора денег.

"Чимеевский храм был, есть и будет местом силы нашей области, культурным историческим центром не только для православных, но для жителей области. С инициативой строительства нового храмового комплекса к нам стали обращаться сразу после случившегося", - отметил Шумков.

Уже известно, что средства на строительство нового храма дадут известный российский продюсер Максим Фадеев, который родился и вырос в Кургане, зауральский промышленник Сергей Муратов и депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков.

Интересное мнение высказал родной брат Ильтякова Дмитрий - зауральский миллиардер, депутат Курганской областной думы и один из владельцев мясокомбината "Велес".

Дмитрий Ильтяков(2016)|Фото:Накануне.RU

"Участвовать в этом не собираюсь. Храм сгорел не просто так. Значит, нагрешили. Коммерцией покрыли все, вот церковь и сгорела. Зачем ее восстанавливать? Лично я не дам на это ни копейки", - сообщил Ильтяков-младший в комментарии изданию "Новый день".

В правительстве региона считают, что в словах Дмитрия есть доля правды.

пожар, храм, Чимеево(2019)|Фото:Накануне.RU

"Депутат прав, и 100 раз он прав. Сгорел храм из-за кондиционера, да кто ставит кондиционер в таких местах? Это не просто коммерцией все покрыли, это миллиардные источники финансирования, и ведь они идут и от государства тоже. А официально у нас государство и церковь друг от друга не зависят. Кто деньги дает священникам на дорогие джипы? Криминалитет и меценаты, которые в прошлом тоже были криминалитетом - грехи замаливают сейчас. Зайдите в храм 25 лет назад и сейчас, и сравните как было тогда и как сейчас все построено. Русские люди, безусловно, православные, но грань-то переходить не нужно", - сообщил Накануне.RU свою позицию директор одного из департаментов правительства Курганской области, который попросил не публиковать его имя.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Сгорел не просто так". Зауральский миллиардер отказался восстанавливать храм в селе Чимеево

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Чимеево, храм, пожар, Чимеевская икона, восстановление, Дмитрий Ильтяков, Максим Фадеев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 26.08.2019 15:39 Мск В Зауралье назвали сумму, необходимую для строительства нового храма в Чимеево

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.07.2019 19:10 Мск Икона Чимеевского монастыря найдена: она сильно пострадала при пожаре
Ранее 03.07.2019 14:29 Мск "Икона осталась внутри". Главную святыню Чимеевского монастыря не удалось вынести из горящего храма
Ранее 03.07.2019 12:49 Мск В Курганской области горит Чимеевский мужской монастырь: в соцсетях люди злорадствуют

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров