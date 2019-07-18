В Перми неизвестные похитили красных человечков, но позже вернули

Сегодня ночью в Перми неизвестные повредили арт-объект "Слава труду", который расположен на площадке перед Музеем современного искусства. Красные человечки и буквы, которые они держат, были украдены, сообщили Накануне.RU в пресс-службе музея PERMM.

Музей PERMM обратился в полицию. Вскоре после этого фигурки красных человечков были найдены в ближайшем сквере. Сейчас арт-объект готовят к реставрации.

"Красные человечки" вернулись! Должно быть, они решили, что музей – это все-таки лучшее место на Земле. Они бежали от похитителей и свалились от усталости в ближайшем сквере. Наш фондовый отдел уже поит "ребят" чаем с ромашкой и готовит к реставрации", - говорится на официальном сайте музея.

Добавим, что после похищения сотрудники музея проверили камеры видеонаблюдения и обнаружили, что съемке что-то препятствовало. Не исключено, что камеры были накрыты тканью.

В музее добавили, что дело на участников похищения будет заведено в любом случае.

Отметим, что ранее арт-объект "Слава труду" уже попадал в поле зрения СМИ после того, как неизвестные наклеили поверх букв, которые держат человечки, новые буквы, изменив, таким образом, надпись "Слава труду" на "Слава груди". Тогда арт-объект не пострадал и в реставрации не нуждался.