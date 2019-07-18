В Ликино-Дулево полиция снова избила и задержала защитников леса. В автозак посадили и ребенка

В Ликино-Дулево в Московской области полицейские снова избили и задержали протестующих против вырубки леса и строительства завода по переработке мусора.

При этом в автозак вместе со взрослыми увели маленькую девочку.

Фашисты в Ликино-Дулево посадили в автозак девочку 6 лет. Ее ЗАДЕРЖАЛИ.

Она с матерью была на поляне, куда нелюди в касках привели бульдозер рубить лес под свалку. pic.twitter.com/4mFC3eUsOY — Дмитрий Гудков (@gudkovd) 18 июля 2019 г.

Как сообщила ОВД-Инфо местная активистка Ольга, задержаны около восьми человек. Всех их доставили в отдел полиции города Куровское.

Отметим, что противостояние в Орехово-Зуевском районе идет с весны 2019 года.

15 июля активисты перекрыли трассу А108 в районе деревни Слободище. В лесу собралось больше сотни жителей деревни, несколько человек задержали, остальные перекрыли трассу, чтобы привлечь к своей проблеме внимание властей.

Перед этим полиция жестко разогнала противников строительства мусороперерабатывающего завода. Двух активистов задержали, одну девушку госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника. Она попала в реанимацию. Еще несколько человек получили ушибы.