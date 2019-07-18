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В Ликино-Дулево посадили в автозак девочку (2019) | Фото: twitter.com/gudkovd

В Ликино-Дулево полиция снова избила и задержала защитников леса. В автозак посадили и ребенка

В Ликино-Дулево в Московской области полицейские снова избили и задержали протестующих против вырубки леса и строительства завода по переработке мусора.

При этом в автозак вместе со взрослыми увели маленькую девочку.

Как сообщила ОВД-Инфо местная активистка Ольга, задержаны около восьми человек. Всех их доставили в отдел полиции города Куровское.

Отметим, что противостояние в Орехово-Зуевском районе идет с весны 2019 года.

15 июля активисты перекрыли трассу А108 в районе деревни Слободище. В лесу собралось больше сотни жителей деревни, несколько человек задержали, остальные перекрыли трассу, чтобы привлечь к своей проблеме внимание властей.

Перед этим полиция жестко разогнала противников строительства мусороперерабатывающего завода. Двух активистов задержали, одну девушку госпитализировали с подозрением на перелом позвоночника. Она попала в реанимацию. Еще несколько человек получили ушибы.

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В Ликино-Дулево полиция снова избила и задержала защитников леса. В автозак посадили и ребенка

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Теги: ликино-дулево, активисты, полиция, ребенок



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Развитие сюжета:

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