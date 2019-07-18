Зеленский демонстративно пошел на конфликт со спикером Рады накануне выборов

Накануне выборов в Верховную раду украинский президент Владимир Зеленский пошел на демонстративный конфликт с ее председателем Андреем Парубием, что похоже на попытку еще больше повысить рейтинг своей партии "Слуга народа" на теме борьбы с коррупцией.

Все началось 16 июля, когда Зеленский написал письмо Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание Рады 18 июля для принятия закона об антикоррупционном суде. Замглавы офиса президента Руслан Рябошапка красочно заявил, что депутаты получают деньги от налогоплательщиков и должны их отрабатывать.

Вчера Парубий написал, что он неукоснительно придерживается законодательства и призывает к этому всех должностных лиц, включая Зеленского, просьба которого не может быть удовлетворена, так как созыв внеочередного пленарного заседания возможен только во время сессии Верховной рады, а она завершилась 12 июля. Поэтому у него есть единственная предусмотренная законодательством возможность – созвать по требованию президента только внеочередную сессию Рады, но тогда Зеленский должен переписать свое письмо. Очевидно, что Парубий попытался публично унизить Зеленского, выставив президента невеждой в вопросах законодательства.

Ответ Зеленского не заставил себя долго ждать. Он направил новое письмо Парубию, но не такое, как тот хотел, а с прежним требованием - созвать именно внеочередное пленарное заседание Рады. Зеленский подчеркнул, что, согласно календарному плану проведения десятой сессии Рады 8-го созыва, она продолжается до 19 июля. А поэтому Парубий обязан созвать внеочередное пленарное заседание по требованию президента и рассмотреть его антикоррупционные законопроекты.

Также Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Парубию. Он написал, что не удивлен его отказом, покритиковал уходящий парламент, и укорил его за то, что депутаты устроили себе почти двухмесячные каникулы перед началом работы новой Рады.

"Хочу напомнить Вам и другим народным депутатам Украины, что один день (!) работы парламента стоит налогоплательщикам 13 300 000 грн. Отказом в созыве внеочередного заседания Верховной рады Украины Вы не просто самоустранились от работы на благо Украины и украинцев, но и демонстрируете преступное бездействие, что приводит к растрате почти 700 млн гривен из государственного бюджета", - обвинил Парубия Зеленский.

Он добавил, что спикер продемонстрировал "полное равнодушие, бездеятельность и несостоятельность".

"У вас всех был шанс, но вы и его потеряли. Позор, господа! Мы изменим это 21 июля", - написал Зеленский.

Похоже на то, что Зеленский разыграл накануне выборов удачную заготовку. Он выбрал выгодную тему борьбы с коррупцией и захотел провести ее через Раду за два-три дня до выборов. Оппозиционно настроенный спикер Рады ожидаемо не стал ему подыгрывать, что тоже позволило Зеленскому раскрутить свой имидж как борца не только с коррупцией, но и со старой непрофессиональной властью, которая жирует на народные деньги. Также за неделю он по меньшей мере дважды подавал себя как борца с бандитами во власти: во время визита в Николаев и Борисполь.

Судя по результатам опросов, эти действия возымели успех: рейтинг "Слуги народа" к выборам удержался на том уровне, на котором был в момент инаугурации Зеленского. Партия должна набрать 40-45% по пропорциональной системе. Парубий же, отказав Зеленскому, вряд ли чего-то добился. "Европейская солидарность" Петра Порошенко, куда он входит, если и проходит в новую Раду, то со скрипом, набирая чуть более 5%. Выборы пройдут в это воскресенье, 21 июля. У Зеленского есть хорошие шансы получить лояльный парламент.