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Общество Пермский край
Частная школа Пермь Голева 12 (2019) | Фото: Яндекс-карты

Власти Перми не планируют "разгружать" переполненную школу №25

В Перми не будут "разгружать" переполненную школу №25 – здание рядом с ней, где "квартирует" частное образовательное учреждение, не станут передавать под нужды "муниципальных" учеников, сообщили Накануне.RU в городском департаменте образования.

Напомним, в расположенной по адресу улица Гоголева, 8 школе №25 в две смены учатся 1 тыс. 77 ребят при норме в 850. Кровлю и само здание школы, в том числе спортзал, отремонтируют к новому учебному году. По соседству (в доме № 12 по той же улице) работает частное лицензированное образовательное учреждение, здание которого родители учеников 25-й школы ранее просили передать под муниципальную школу.

В департаменте Накануне.RU сообщили, что в частному учреждению выделяют субсидии на муниципальные образовательные услуги.

"Здание передано индивидуальному предпринимателю в 2014 г., сейчас использовать здание как корпус школы №25 департамент образования не планирует. Обучение в этой школе организовано в две смены, что не противоречит санитарным нормам и правилам", - заявили чиновники.

Однако сейчас по улице Кронштадской в микрорайоне Данилиха, где и развернулась битва за образовательное пространство, в муниципальной собственности есть земля для строительства школы на 1 тыс. мест. Сроки её появления обозначат при формировании бюджета на 2020 и плановые 2021-22 годы.

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Власти Перми не планируют "разгружать" переполненную школу №25

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Теги: Данилиха, школа № 25, учёба, департамент образования Перми



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