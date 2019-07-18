Зауральские аграрии получат из федеральной казны почти полмиллиарда рублей

Аграрии Курганской области получат из федеральной казны 476 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Курганской области, деньги будут выданы в виде субсидий. Эта сумма - 3/4 от годового лимита, который предусмотрен для Зауралья в этом году на федеральную поддержку сельского хозяйства.

Власти региона также напомнили, что Курганская область находится на 11 месте по России в рейтинге доведения федеральных рублей до аграриев.