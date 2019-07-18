Хоккеисты "Автомобилиста" сыграют два товарищеских матча на сборах в Чехии

Хоккейный клуб "Автомобилист" сегодня отправился на сборы в Чехию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, чешские сборы пройдут в городе Хомутов и продлятся до 2 августа. Кроме тренировок на льду и на земле запланированы два товарищеских матча: 30 июля против местных "Пиратов" и 1 августа против команды "Карловы Вары" - эта игра пройдет в городе соперника.

Кроме игроков основного состава, в сборах примут участие некоторые хоккеисты молодежки и игроки, ранее выступавшие за "Горняк".

Напомним, накануне "Автомобилист" представил новую форму, в которой будет играть предсезонные матчи.