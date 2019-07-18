Депутат Госдумы из Екатеринбурга начал "приём избирателей" в комментариях у Леди Гаги

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин, представляющий Свердловскую область, стал одним из множества россиян, которые отправились накануне в комментарии к посту американской певицы Леди Гаги в Instagram.

Там, напомним, сейчас происходит своеобразный флэшмоб: русскоязычные пользователи превратили комментарии в чат по интересам. А началось все с того, что поклонники уроженки Еманжелинска Ирины Шейк стали писать гадости Леди Гаге, мол, та увела у русской модели бойфренда. В какой-то момент пользователи заметили тренд и начали уже без всякой злобы, но с юмором общаться.

Ионин, например, написал: "Настоящее российское вмешательство в Леди Гагу. Участвуют даже депутаты". Уже в комментариях к этому высказыванию появились пользователи из Екатеринбурга, которые, кажется, действительно смогли начать решать свои проблемы благодаря "чату у Гаги": "пользуясь случаем: помогите закрыть вопрос ЛСР и ЖК Калиновский". Депутат отвечает: "волшебная сила ГагаГрама помогает решить проблемы ЖКХ на Эльмаше. Напишите мне в личку ваши контакты, пожалуйста".

Уже на своей странице Дмитрий приглашает подписчиков воспользоваться ГагаГрамом: "Кто возмущался неожиданной моде россиян к общению в комментариях на странице Instagram @ladygaga? Для общения депутата с избирателями весьма полезная оказалась функция".

В интервью радио "Говорит Москва" Ионин заявил: "Вот такой вот заход через Леди Гагу, 21 век, в комментариях у американской певицы проще обсудить и начать решать проблемы ЖКХ микрорайона Эльмаш в городе Екатеринбурге. Американская она или какая? Западная? Я, честно говоря, даже не знаю ни одной её песни".

Между тем, на ситуацию уже отреагировали и в упоминаемой ЛСР. "Проект узла коммерческого учета тепловой энергии (УКУТ) был разработан в соответствии с полученными от энергоснабжающей организации техническими условиями и согласован. На объекте были проведены строительно-монтажные работы в полном соответствии с проектной документацией. УКУТ был принят теплоснабжающей организацией и управляющей компанией "УК "Юг-Энерго" без замечаний, что подтверждается документально. После ввода домов 106/1 и 106/2 по ул. Шефской в эксплуатацию и до марта 2019 года "ЭнергосбыТ Плюс" выставляло управляющей компании счета за фактически потребленную тепловую энергию по показаниям данного УКУТ. "УК «Юг-Энерго", в свою очередь, производила начисления аналогичным способом, что свидетельствует о том, что УК и ресурсоснабжающая организация признают коммерческий учет тепловой энергии, потребленной домами, соответствующим требованиям действующего законодательства", - прокомментировали Накануне.RU ситуацию в пресс-службе "Группы ЛСР".