09 Августа 2020
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Общество Курганская область
слив отходов (2019) | Фото:riac34.ru

В Кургане ловят водителей, которые незаконно сливают в канализацию жидкие отходы

Водителей ассенизаторских машин в Кургане ловят при незаконном сливе жидких коммунальных отходов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза", недобросовестные перевозчики каждый день сбрасывают сотни кубометров отходов в колодцы, которые для этого не предназначены.

"В Кургане есть только одно разрешенное для этого место - это точка приема отходов у здания №179 на улице Омской", - добавили в коммунальном ведомстве.

Многие водители не едут на окраину города на Омскую улицу, а сливают отходы, например, в Заозерном. В сети попадают твердые и опасные отходы, которые могут привести к засорам и выходу из строя оборудования на канализационно-насосных станциях.

За незаконный слив отходов предусмотрен штраф.

Стоит отметить, что "Водный союз" совместно с администрацией Кургана обсуждает сейчас вопрос об организации дополнительных санкционированных точек слива отходов.

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В Кургане ловят водителей, которые незаконно сливают в канализацию жидкие отходы

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Теги: Жидкие коммунальные отходы, канализация, слив, Курган, Водный союз



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