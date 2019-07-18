Минобороны назвало фейком сообщения о российском спецназе в Идлибе

Миниобороны России назвало фейком сообщения западных СМИ об участии "сухопутных войск" РФ и "спецподразделений" в боевых действиях в сирийской провинции Идлиб.

Ранее агентство Reuters распространило соответствующую информацию.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что "никаких российских "сухопутных войск" в Сирии не было и нет", передает RT.

В июне самолеты ВКС России нанесли четыре бомбовых удара по террористам в провинции Идлиб. В районах населенного пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта уничтожены крупные скопления боевиков.