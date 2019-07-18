09 Августа 2020
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"Яндекс" запатентует технологию анализа уровня доходов пользователей – с помощью данных с их смартфонов

Компания "Яндекс" запатентует технологию, способную выявлять уровень дохода пользователей мобильных устройств. Для этого будут использоваться данные о приложениях и местах, в которых бывают пользователи. А получать их будут с помощью данных GPS, различных сервисов и приложений, которые использует человек в своем мобильном устройстве, а также мультимедийных и текстовых файлов, передает ТАСС.

Заявка на патент под названием "Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства" была подана ещё в 2017 году, но зарегистрирована лишь в нынешнем. Сбором и анализом данных, необходимых для определения уровня дохода, занимается специально разработанный алгоритм машинного обучения. Он считывает с гаджета всю необходимую информацию и на её основе делает заключение об уровне доходов и возможной профессии человека.

Издание, ссылаясь на собственный источник, близкий к "Яндексу", отмечает что данная разработка останется в виде патента и вряд ли будет реализована на практике. Технология не нарушает закон: в политике конфиденциальности компании указано, что сервисы "Яндекса" могут передавать собираемую о пользователе информацию рекламодателям и партнёрам, а также властям и правоохранительным органам, пишет "Популярная механика".

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"Яндекс" запатентует технологию анализа уровня доходов пользователей – с помощью данных с их смартфонов

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Теги: яндекс, анализ данных, уровень доходов, сбор данных



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