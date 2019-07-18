09 Августа 2020
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сабетта (2008) | Фото: mikrob.ru

Мусор из Сабетты могли незаконно вывозить в Архангельск

На городскую свалку Архангельска могли незаконно выбрасывать мусор из ямальского порта Сабетта, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Об этом говорится в официальной группе сторонников депутата Архангельской облдумы от КПРФ Леонида Таскаева. В доказательство приводится ответ Росприроднадзора на запрос депутата, где говорится, что "на свалку Архангельска незаконно свозили неизвестные отходы". При этом надзорное ведомство не пишет, откуда именно завозились грузы. Однако этот вывод делают в команде Таскаева со ссылкой на очевидцев.

"По информации свидетелей, мусор из Сабетты возили на нашу свалку годами даже после того, как для этого потребовалось межрегиональное соглашение, которого, насколько нам известно, между регионами не заключено", - пишут сторонники политика.

ответ таскаеву(2019)|Фото: vk.com/ltaskaev

Ранее они же со ссылкой на ответ Таскаеву от Балтийско-Арктического морского управления Росприроднадзора заявили о том, что транспортировка отходов судном "Yamal irbis" из порта Сабетта в порт Архангельска прошла с нарушениями закона.

Отметим, что мусорная проблема в Архангельской области обострилась в связи с планами по строительству в районе станции Шиес полигона для приема мусора из Московского региона. В городах Поморья проходили многотысячные акции протеста.

Добавим, что в Сабетте (ЯНАО) возводится крупнейший в России завод по производству СПГ. Первая очередь запущена в эксплуатацию в конце 2017 года. 8 декабря 2017 года состоялась отгрузка первой партии газа на танкер. Строительство морского порта, предназначенного для перевалки углеводородного сырья Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения и поставок сжиженного природного газа морским транспортом в страны Западной Европы, Северной и Южной Америки, АТР, велось в соответствии с распоряжением Правительства России.

Ямал СПГ, Сабетта(2017)|Фото: правительство.янао.рф

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Мусор из Сабетты могли незаконно вывозить в Архангельск

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Теги: Сабетта, мусор



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