Антипинский нефтеперерабатывающий завод возобновил производство

Антипинский нефтеперерабатывающий завод под руководством гендиректора предприятия Максима Андриасова возобновил производственный цикл. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Сбербанка".

Производство было запущено в присутствии делегации представителей компании "SOCAR Энергоресурс" во главе с гендиректором Фаридом Джафаровым. Компания является совместным предприятием "Сбербанка" и группы отраслевых инвесторов. Она выполняет функции оператора проекта. Сообщается, что работу завод продолжит в штатном режиме с использованием давальческого сырья

Также представители компании "SOCAR Энергоресурс" встретились с губернатором Тюменской области Александром Моором. Комментируя итоги встречи, гендиректор компании Фарид Джафаров отметил, что в властью региона сложилось "конструктивное взаимопонимание".

"Главное в нынешних обстоятельствах — сохранить функционал завода, который обеспечивает трудоустройство нескольких тысяч человек, а значит стабильность и благосостояние их семей", - заявил он.

Первый заместитель председателя правления "Сбербанка" Александр Ведяхин, заявил, что несмотря на то, что банк является основным кредитором АНПЗ, он не имеет опыта менеджмента производственных процессов на нефтеперерабатывающем предприятии.

"Для управления проектом мы нашли профессиональных профильных инвесторов, которые смогут обеспечить эффективное операционное управление. Новые акционеры завода привлекли финансирование и организовали запуск производства нефтепродуктов по давальческой схеме", - прокомментировал Ведяхин запуск производства. По его словам, это позволит выполнить социальные обязательства, уплату обязательных платежей и сохранит работоспособность уникального оборудования.

Отметим, что сегодня Арбитражный суд Тюменской области отложил рассмотрение иска о банкротстве Антипинского НПЗ. Заседание состоится 8 августа

Как сообщало Накануне.RU, по заявлению Сбербанка возбуждено уголовное дело о хищении кредитных средств, подозреваемым по которому проходит основатель группы "Новый поток" (бывший собственник АНПЗ) Дмитрий Мазуров. Речь идет о хищении 1,8 млрд руб., которые предназначались на строительство Антипинского НПЗ. В заявлении банка фигурирует бывший гендиректор завода Геннадий Лисовиченко. Дмитрий Мазуров был арестован на два месяца, суд отказался отпустить бизнесмена под залог в 3 млн руб. Сегодня стало известно, что Дмитрий Мазуров может обратно выкупить контрольный пакет акций Антипинского НПЗ.