Власти Москвы хотят отсудить у Зураба Церетели 55 миллионов рублей

Департамент имущества столицы подал иск к скульптору Зурабу Церетели. Иск, судя по данным картотеки арбитражного суда Москвы, зарегистрирован 15 июля. Сумма финансовых претензий – более 55 млн руб., передает РБК.

Иск пока не принят к производству, а основание судебных требований не указано. Рассматривать дело будет судья, которая входит в пятый судебный состав, специализирующийся на "рассмотрении споров, связанных: с приватизацией, правом собственности и арендой", говорится на сайте.