09 Августа 2020
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Общество В России Москва
Зураб Константинович Церетели (2011) | Фото:nakanune.ru

Власти Москвы хотят отсудить у Зураба Церетели 55 миллионов рублей

Департамент имущества столицы подал иск к скульптору Зурабу Церетели. Иск, судя по данным картотеки арбитражного суда Москвы, зарегистрирован 15 июля. Сумма финансовых претензий – более 55 млн руб., передает РБК.

Иск пока не принят к производству, а основание судебных требований не указано. Рассматривать дело будет судья, которая входит в пятый судебный состав, специализирующийся на "рассмотрении споров, связанных: с приватизацией, правом собственности и арендой", говорится на сайте.

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Власти Москвы хотят отсудить у Зураба Церетели 55 миллионов рублей

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Теги: зураб церетели, исковое заявление, власти москвы



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Развитие сюжета:

Ранее 28.11.2019 13:36 Мск Власти Москвы отсудили у скульптора Церетели почти 29 млн рублей

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