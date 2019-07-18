Россия предложила Турции истребители Су-35

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35.

"Если наши турецкие коллеги изъявят желание", - передает РИА Новости слова Чемезова.

Напомним, США принуждали Турцию отказаться от покупки российских ЗРК под угрозой исключения государства из программы поставки истребителей F-35. Ранее стало известно, что американские власти отменили поставку в Турцию оборудования для истребителей.

Американские сенаторы осудили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "за опасное партнерство с Путиным" в связи с приобретением Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.