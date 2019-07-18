09 Августа 2020
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Происшествия За рубежом
япония токио (2004) | Фото: Накануне.ru

Поджог в студии аниме с гибелью 23 человек стал одним из крупнейших массовых убийств в истории Японии

В Японии неизвестный поджег аниме-студию Kyoto Animation (KyoAni). Погибло множество людей.
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Все случилось утром 18 июля. По предварительной информации, причиной пожара в трехэтажном здании стал поджог: его устроил некий мужчина, разливший внутри горючую жидкость. По последним данным, жертвами пожара в анимационной студии стали 23 человека, еще 36 пострадали.

Поджигателя доставили в больницу вместе с другими пострадавшими. Злоумышленник уже во всем сознался, но пока неизвестно, является ли он сотрудником компании. Пожарные продолжают работать на месте ЧП.

Как пишет Infox.ru, поджог в студии аниме стал одним из крупнейших массовых убийств в послевоенной истории Японии: по количеству жертв он превзошел зариновую атаку в метро Токио в 1995 году.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале женщина подожгла вышку сотовой связи, посчитав ее опасной для здоровья.

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Поджог в студии аниме с гибелью 23 человек стал одним из крупнейших массовых убийств в истории Японии

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Теги: Япония, аниме, студия, поджог



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