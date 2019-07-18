Детей из московской гей-семьи могут забрать только по решению суда – власти столицы

Изъятие детей из гей-семьи в Москве возможно только на основании решения суда, если будет установлено, что усыновление не отвечало интересам несовершеннолетних, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Изъятие детей из семьи возможно только на основании решения суда в случае, если будут установлены факты, доказывающие, что усыновление не отвечало интересам несовершеннолетних", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье "Халатность" в отношении должностных лиц отдела соцзащиты Марьино Юго-Восточного административного округа Москвы.

По версии следствия, отдел соцзащиты ненадлежащим образом исполняет свои обязанности в части контроля за условиями жизни усыновленных детей. Поводом для возбуждения дела стало то, что двух усыновленных малолетних мальчиков с 2010 года воспитывает мужчина, который сожительствует с другим мужчиной и пропагандирует нетрадиционные отношения, "формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию", сообщили в СКР.

Следствие полагает, что сотрудники отдела соцзащиты знали о ситуации, которая сложилась в семье усыновленных детей, но не приняли никаких мер.