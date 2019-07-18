Тюменская область удвоит экспорт продукции АПК к 2024 году

Тюменская область планирует увеличить экспорт продукции АПК почти в 2 раза к 2024 году, с 14,9 миллионов долларов в 2018 году до 28,4 миллионов долларов. Для решения поставленной задачи региону предстоит нарастить валовой сбор зерновых до 1,6 млн тонн, а масличных культур – до 54,2 тыс. тонн. Также необходимо увеличить производство скота и птицы до 166,1 тыс тонн. Речь об этом шла на селекторном совещании с руководством регионов Уральского федерального округа по вопросам развития экспорта продукции АПК. В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, а также заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации по УрФО Борис Кириллов.

Основными точками роста до 2024 года для Тюменской области являются: экспорт мясной и молочной продукции; экспорт готовой пищевой продукции; экспорт прочей продукции АПК.

В завершение встречи министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев выразил уверенность в том, что все намеченные планы будут выполнены общими усилиями, а главным созидательным эффектом решения этих задач станет улучшение качества жизни граждан России.

В целях выполнения указа президента Российской Федерации "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" Тюменской областью подготовлен ряд предложений, способствующих достижению прогнозных показателей производства и экспорта продукции АПК. В частности, это корректировка методологии статистического учета Федеральной таможенной службы России в части учета объемов экспорта продовольственных товаров, произведенных и отгруженных на экспорт в регионе филиалами крупнейших предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Кроме того, вынесено предложение о включении Тюменской области в перечень субъектов Российской Федерации, с территории которых могут осуществляться поставки, субсидируемые в части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным транспортом.