В Тюмени столкнулись два автомобиля, пострадали трое маленьких детей

Трое детей пострадали в аварии, случившейся 17 июля возле дома №2 по улице Мебельщиков в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной полиции.

Столкнулись "Киа оптима" и "ВАЗ-21150". По предварительным данным, водитель иномарки, поворачивая налево, не пропустил "Ладу", в которой ехали дети. Ушибы получили трёхлетний мальчик, а также сёстры шести и девяти лет.

Мальчика везли в детском кресле, младшая из девочек была пристегнута ремнем безопасности, хотя должна ехать с удерживающим устройством. Водитель "Лады" привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки ребенка.