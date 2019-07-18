09 Августа 2020
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Экономика Свердловская область
годовое общее собрание Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, Евгений Куйвашев (2018) | Фото: Накануне.RU

Свердловские власти потратят на поддержку малого и среднего бизнеса более 3 млрд рублей

С начала этого года на Среднем Урале 400 субъектов малого и среднего бизнеса получили финансовую поддержку на 1,55 млрд руб., сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

По словам заместителя министра инвестиций и развития региона Евгения Копеляна, всего с начала года помощь оказана 4 265 субъектам малого и среднего предпринимательства, из них 400 - финансовая, а 3 865 - образовательная и консультационная.

Объем денежной поддержки за первое полугодие 2019 года в Свердловской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 400 млн руб., а всего на реализацию национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства в текущем году планируется направить 3,2 млрд руб., в том числе 976,6 млн руб. за счет средств федеральной казны, 83,5 млн руб. из областного и 800 тыс. руб. из местных бюджетов.

Как ранее отметил губернатор Евгений Куйвашев, выступая на расширенном заседании президиума Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), реализация нацпроектов, в том числе по развитию малого и среднего бизнеса, открывает огромный рынок для компаний и предприятий региона. В частности, Куйвашев попросил крупные компании обратить внимание на малый бизнес - именно в этом секторе сосредоточены многие IT-компании. Сейчас небольшие предприятия не имеют шансов донести информацию до центров принятия решений крупных холдингов, поэтому губернатор предложил СОСПП взять на себя роль куратора этой кооперации.

расширенное заседание президиума совета свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, Дмитрий Пумпянский, Евгений Куйвашев, Виктор Кокшаров(2019)|Фото: Накануне.RU

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Свердловские власти потратят на поддержку малого и среднего бизнеса более 3 млрд рублей

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Теги: малый и средний бизнес, поддержка, Евгений Куйвашев, Евгений Копелян



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