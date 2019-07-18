Свердловские власти потратят на поддержку малого и среднего бизнеса более 3 млрд рублей

С начала этого года на Среднем Урале 400 субъектов малого и среднего бизнеса получили финансовую поддержку на 1,55 млрд руб., сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

По словам заместителя министра инвестиций и развития региона Евгения Копеляна, всего с начала года помощь оказана 4 265 субъектам малого и среднего предпринимательства, из них 400 - финансовая, а 3 865 - образовательная и консультационная.

Объем денежной поддержки за первое полугодие 2019 года в Свердловской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 400 млн руб., а всего на реализацию национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства в текущем году планируется направить 3,2 млрд руб., в том числе 976,6 млн руб. за счет средств федеральной казны, 83,5 млн руб. из областного и 800 тыс. руб. из местных бюджетов.

Как ранее отметил губернатор Евгений Куйвашев, выступая на расширенном заседании президиума Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), реализация нацпроектов, в том числе по развитию малого и среднего бизнеса, открывает огромный рынок для компаний и предприятий региона. В частности, Куйвашев попросил крупные компании обратить внимание на малый бизнес - именно в этом секторе сосредоточены многие IT-компании. Сейчас небольшие предприятия не имеют шансов донести информацию до центров принятия решений крупных холдингов, поэтому губернатор предложил СОСПП взять на себя роль куратора этой кооперации.