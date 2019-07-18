Вандалы вновь побили новые светильники в сквере у Оперного театра в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в сквере у Оперного театра вандалы разбили светильники, установленные там в ходе реконструкции.

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Напомним, работы по благоустройству сквера возле Оперного начались в 2018 году. За это время здесь частично обновили зеленые насаждения, благоустроили пешеходные дорожки, установили ротонды, лавочки и светильники нового образца.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в первомайские праздники хулиганы уже разбивали новые фонари в сквере у театра, но тогда службы благоустройства оперативно восстановили систему освещения. Теперь светильники побили вновь. Сейчас на месте работают полицейские, которые устанавливают личности злоумышленников и изучают записи с камер видеонаблюдения.

Как добавили в мэрии, несмотря на происшествие, подрядчики продолжают активную работу на объекте в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что власти Екатеринбурга планируют благоустроить сквер за Оперным и часть набережной Исети до августа.