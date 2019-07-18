СКР не смог найти учительницу, пожаловавшуюся Путину на зарплату ниже МРОТ

СКР Орловской области до сих ведет поиски учительницы, которая пожаловалось президенту Владимиру Путину на зарплату в 10 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в региональном главке СКР, продолжается проведение доследственной проверки по сообщению, поступившему в ходе прямой линии с президентом.

Следственные органы отреагировали на обращение учительницы в тот же день, 20 июня.

Сообщалось, что будет дана объективная правовая оценка действиям должностных лиц, в чью компетенцию входит формирование фонда оплаты труда педагогических работников в регионе.

Напомним, на прямую линию с президентом РФ поступило много обращений о падении уровня доходов россиян. По словам президента, реальные располагаемые доходы падают из-за выплат по кредитам.

Путин напомнил, что МРОТ в России был доведен до прожиточного минимума - 11 тыс. 280 рублей. А случаи, подобные "орловскому", президент назвал предметом для разбирательства соответствующими инстанциями.