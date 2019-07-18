Защитники Березовой рощи в Екатеринбурге будут охранять ее круглосуточно

Несколько екатеринбургских активистов поселились в Березовой роще, чтобы оперативно реагировать на любые происходящие в ней события.

Как сообщили Накануне.RU защитники рощи, в связи с недавней попыткой поджога местные жители переживают, что там может произойти что-то еще. Особенно актуально это в свете предстоящего 19 июля судебного заседания, на котором, возможно, будет принято решение о дальнейшей судьбе Березовой рощи.

Защитники установили в ней палатку и будут жить там до пятницы включительно. Таким образом, роща будет находиться под круглосуточным наблюдением.

Напомним, на этой неделе возле резиденции полномочного представителя президента России в УрФО в Екатеринбурге прошла серия одиночных пикетов в защиту Березовой рощи. Активисты просили Владимира Путина и Николая Цуканова о помощи.