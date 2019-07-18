После налета вандалов на детскую площадку в курганском парке Победы установят камеры видеонаблюдения

В Кургане в парке Победы, где сейчас идет полномасштабный ремонт, к осени установят камеры видеонаблюдения, эту информацию Накануне.RU сообщил первый заместитель главы города Андрей Жижин.

"В этом году мы поставили перед собой задачу - все те общественные территории, значимые по площади, оборудовать камерами видеонаблюдения, чтобы у нас картинка происходящего на территории поступала на пункт Единой дежурно-диспетчерской службы для того, чтобы видеть что там происходит, а также оперативно влиять на противоправные действия. Все это будет выполняться в рамках программы "Умный город", "Безопасный город". Сейчас ведется сбор предложений от тех организаций, которые занимаются этими работами. Пока по трем точкам - это парк Победы, сквер Пичугина (на улице Гагарина в Восточном поселке) и улица Половинская в районе домов №14 и №8", - сообщил Жижин.

Чиновник также не исключил, что в парке Победы появится бесплатный Wi-Fi.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, неизвестные вандалы на детской площадке в парке испортили скамейку, сломав на ней доски, пытались сломать круглый козырек, под которым малыши, играя в песочнице, могли спрятаться от палящего солнца. На двух углах детской песочницы были установлены деревянные столбики, а сверху к столбикам были прикручены круглые деревянные диски - на них дети ставили машинки, сидели и использовали в качестве импровизированного столика. Один из двух элементов оказался вырван, да так, что теперь, играя, любой ребенок может легко пораниться о необтесанные края деревянного бруска.