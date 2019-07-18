09 Августа 2020
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Общество Курганская область
камера видеонаблюдения в парке (2019) | Фото: Накануне.RU

После налета вандалов на детскую площадку в курганском парке Победы установят камеры видеонаблюдения

В Кургане в парке Победы, где сейчас идет полномасштабный ремонт, к осени установят камеры видеонаблюдения, эту информацию Накануне.RU сообщил первый заместитель главы города Андрей Жижин.
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"В этом году мы поставили перед собой задачу - все те общественные территории, значимые по площади, оборудовать камерами видеонаблюдения, чтобы у нас картинка происходящего на территории поступала на пункт Единой дежурно-диспетчерской службы для того, чтобы видеть что там происходит, а также оперативно влиять на противоправные действия. Все это будет выполняться в рамках программы "Умный город", "Безопасный город". Сейчас ведется сбор предложений от тех организаций, которые занимаются этими работами. Пока по трем точкам - это парк Победы, сквер Пичугина (на улице Гагарина в Восточном поселке) и улица Половинская в районе домов №14 и №8", - сообщил Жижин.

Чиновник также не исключил, что в парке Победы появится бесплатный Wi-Fi.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, неизвестные вандалы на детской площадке в парке испортили скамейку, сломав на ней доски, пытались сломать круглый козырек, под которым малыши, играя в песочнице, могли спрятаться от палящего солнца. На двух углах детской песочницы были установлены деревянные столбики, а сверху к столбикам были прикручены круглые деревянные диски - на них дети ставили машинки, сидели и использовали в качестве импровизированного столика. Один из двух элементов оказался вырван, да так, что теперь, играя, любой ребенок может легко пораниться о необтесанные края деревянного бруска.

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После налета вандалов на детскую площадку в курганском парке Победы установят камеры видеонаблюдения

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Теги: парк Победы, Курган, ремонт, детская площадка, вандалы, скамейка, песочница



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Развитие сюжета:

Ранее 16.08.2019 09:24 Мск После нападения вандалов на детскую площадку в Парке Победу полиция Кургана начала проверку

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Ранее 16.07.2019 20:24 Мск В Кургане в парке Победы, где идет ремонт, вандалы разрушили детскую площадку

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