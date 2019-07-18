В Тюмени на фоне скандала в "Медицинском городе" директору медколледжа грозит срок

В Тюмени директору медицинского колледжа вменяют кражу стройматериалов и фиктивное трудоустройство дочери в учебное заведение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Летом 2014 года директор якобы похитила керамическую плитку и ламинат, которые за 51 тыс. руб. купили на деньги колледжа. Чтобы скрыть это, были составлены фиктивные акты о списании материальных запасов на нужды учебного заведения.

В мае того же года обвиняемая якобы устроила свою беременную дочь менеджером отдела дополнительного профессионального образования колледжа. Так она хотела увеличить общий трудовой стаж родственницы и создать условия для получения ею пособий по обязательному социальному страхованию. При этом фактически дочь директора в должности не работала. В феврале 2015 года она на полтора года ушла в отпуск по уходу за ребенком, а в августе 2016-го "ушла" с работы "по собственному желанию".

За два года "работы" дочь обвиняемой необоснованно получила более 240 тыс. руб. – зарплату, пособие на ребенка и компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении. Дело рассмотрит Центральный райсуд Тюмени.

Напомним, на этой неделе громкий скандал сотряс "Медицинский город". Прокурорская проверка нашла многочисленные нарушения финансового характера при проведении закупок, а также искажение отчетности. Также речь идёт о незаконных выплатах через кассу учреждения и на "зарплатные" счета в банке работникам бухгалтерии, планово-экономического и закупочного отделов при отсутствии обязательных документов. После окончания прокурорской проверки стало известно о задержании двоих сотрудников "города", однако официально подтвердить эту информацию не удалось.