В Тюмени на фоне скандала в "Медицинском городе" директору медколледжа грозит срок

09 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Тюмени на фоне скандала в "Медицинском городе" директору медколледжа грозит срок

В Тюмени директору медицинского колледжа вменяют кражу стройматериалов и фиктивное трудоустройство дочери в учебное заведение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Летом 2014 года директор якобы похитила керамическую плитку и ламинат, которые за 51 тыс. руб. купили на деньги колледжа. Чтобы скрыть это, были составлены фиктивные акты о списании материальных запасов на нужды учебного заведения.

В мае того же года обвиняемая якобы устроила свою беременную дочь менеджером отдела дополнительного профессионального образования колледжа. Так она хотела увеличить общий трудовой стаж родственницы и создать условия для получения ею пособий по обязательному социальному страхованию. При этом фактически дочь директора в должности не работала. В феврале 2015 года она на полтора года ушла в отпуск по уходу за ребенком, а в августе 2016-го "ушла" с работы "по собственному желанию".

За два года "работы" дочь обвиняемой необоснованно получила более 240 тыс. руб. – зарплату, пособие на ребенка и компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении. Дело рассмотрит Центральный райсуд Тюмени.

Напомним, на этой неделе громкий скандал сотряс "Медицинский город". Прокурорская проверка нашла многочисленные нарушения финансового характера при проведении закупок, а также искажение отчетности. Также речь идёт о незаконных выплатах через кассу учреждения и на "зарплатные" счета в банке работникам бухгалтерии, планово-экономического и закупочного отделов при отсутствии обязательных документов. После окончания прокурорской проверки стало известно о задержании двоих сотрудников "города", однако официально подтвердить эту информацию не удалось.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюмени на фоне скандала в "Медицинском городе" директору медколледжа грозит срок

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: тюменский медицинский колледж, уголовное дело, плитка, ламинат, трудоустройство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров