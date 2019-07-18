В Краснодаре у молодого человека во рту взорвалась электронная сигарета

В Краснодаре у молодого мужчины во время курения во рту взорвалось приспособление для курения.

23-летнего пациента доставила "скорая" с серьезной травмой верхней челюсти, сообщает минздрав края.

Взрыв произошел во время затяжки. Врачи ушили раны, отмечается, что жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. Все функции челюсти сохранены. Однако теперь парню предстоит пластическая операция.

Ранее сообщалось, что ученые Гарвардского университета выявили наличие бактериальных и грибковых токсинов в 80% курительных смесей и 30% картриджей. Это грозит развитием воспалительных процессов, сбоем в работе органов дыхания и, как следствие, развитием астмы.

Еще несколько лет назад японские ученые провели исследование электронных сигарет и выяснили, что они намного опаснее, чем обычные. В нескольких образцах жидкости для курительных устройств зашкаливало количество формальдегида и ацетальдегида.

Недавно в российском правительстве поддержали законодательную инициативу Совета Федерации по ограничению курения кальянов и вейпов.