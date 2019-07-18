09 Августа 2020
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Общество Свердловская область
медицина, врач, больница, кислородная маска (2017) | Фото: oppps.ru

Свердловские власти рассказали, какие болезни помогает выявить диспансеризация

С начала этого года диспансеризацию прошли более 432 тыс. свердловчан, что позволило впервые выявить у граждан более 45 тыс. заболеваний.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, чаще всего выявляются болезни системы кровообращения, диагностировано более 1,6 тыс. случаев сахарного диабета, 1,7 тыс. заболеваний органов дыхания, 366 случаев злокачественных новообразований, причем в 60% - на ранних стадиях.

"Диспансеризация является одним из главных направлений профилактической работы, так как важно вовремя обнаружить предвестники развития заболевания и направить человека к профильному специалисту", - отметил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков.

Также в ходе диспансеризации были выявлены факторы риска, которые приводят к развитию заболеваний. Самыми распространенными являются нерациональное питание и избыточная масса тела (27% случаев), низкая физическая активность (20% случаев). Вредные привычки - курение и чрезмерное потребление алкоголя - есть у каждого шестого пациента.

После осмотров лечение назначили более 95 тыс. обратившихся, направлены на дополнительное диагностическое исследование более 27 тыс. человек, для получения специализированной, в том числе высокотехнологической помощи - 580 человек, на санаторно-курортное лечение - более 16 тыс. человек.

Региональный минздрав напоминает, что с 6 мая 2019 года введен в действие новый порядок прохождения диспансеризации: для граждан от 18 до 39 лет она проводится один раз в три года, с 40 лет – ежегодно. Для этого работодатель, согласно ст. 185.1 Трудового кодекса РФ, обязан предоставить сотруднику один день с сохранением среднего заработка.

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Свердловские власти рассказали, какие болезни помогает выявить диспансеризация

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Теги: здравоохранение, диспансеризация, Андрей Цветков



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