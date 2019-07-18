Вакарчук обвинил Порошенко в грязных политтехнологиях накануне выборов в Раду

Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук обвинил экс-президента страны Петра Порошенко и его партию "Европейская солидарность" в применении черного пиара против него накануне выборов в Раду. Об этом он заявил на канале ICTV.

Как рассказал Вакарчук, жители Львовской области получают соответствующие смс-сообщения.

"На львовские номера приходят смс такого содержания: "Украинцы разочаровались в Вакарчуке: "Голос" не проходит в Верховную раду". Сообщения с анонимного номера. Но вот беда: с того номера пришло приглашение на встречу с экс-президентом во Львовской области и на концерт, организованный его партией", – сказал певец.

Он обвинил партию Порошенко в том, что она пытается присвоить "монополию на патриотизм и любовь к Украине", но "предала доверие избирателей и снова прибегла к методам старой политики".

В официальном заявлении "Евросолидарности" говорится, что Вакарчук необоснованно обвиняет партию, а его тональность недопустима для прозападных сил.

Как установлено киберполицией, заказчиком рассылки смс-сообщений оказался депутат сельсовета во Львовской области. В "Евросолидарности" назвали его действия самодеятельностью, но не преступлением, а тем более не содержащим элементов агитации или контрагитации.

Напомним, Порошенко на проигранных в апреле президентских выборах победил только во Львовской области, где набрал 62% голосов. С другой стороны, Вакарчук тоже из Львова.

Политолог Вадим Карасев подчеркивает, что конфликт между ними возник именно по этой причине - они нацелились на западноукраинский электорат, а Львовская область как раз самая густонаселенная.

Отметим, что "Евросолидарность", скорее всего, пройдет в парламент, так как все опросы дают ей чуть более 5%, а вот "Голос" вполне может не попасть: ему не хватает 1-2%.

Как сообщало Накануне.RU, украинский премьер-министр Владимир Гройсман также обвинил партию Порошенко в попытке присвоить себе статус единственной проходной прозападной партии и черном пиаре против него. Как отмечает "Страна", Порошенко занимается системным уничтожением конкурентов в общем электоральном сегменте. Выборы в Раду пройдут в это воскресенье, 21 июля.