В Новом Уренгое иномарка снесла кирпичную стену и застряла в деревьях

В Новом Уренгое вчера ближе к ночи машина Toyota разогналась слишком быстро и снесла кирпичное ограждение. Автомобиль застрял в ветках деревьев, пишет Федералпресс.

Транспортное происшествие произошло на улице Таеженая в половине одиннадцатого вечера. Toyota ехала слишком быстро, и водитель не учел особенности автомобиля. В итоге машину занесло на обочину.

Машина наехала на кирпичное ограждение и застряла в ветках деревьев. Водитель и пассажир транспортного средства получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Ямала.