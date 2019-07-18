В Екатеринбурге судят вымогателей и мошенников: в банду входил участник нападения на Сагру

Сегодня утром в Ленинском суде Екатеринбурга началось вынесение приговора членам организованной группы, которые обвиняются в вымогательстве и мошенничестве в сфере автострахования с многомиллионным ущербом.

Как рассказал Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, рассматривает материалы полиции судья Андрей Шашкин, он же определит и озвучит степень ответственности за совершенные преступления, а обвинение поддерживает представитель областной прокуратуры Наталья Паначева. По данным Горелых, шайку задержали в 2017 году сыщики из подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Расследование уголовного дела осуществляли следователи Главного следственного управления регионального полицейского Главка.

Представители МВД установили, что лидером группы может являться ранее судимый Руслан Рамазанов, который в настоящее время с двумя сообщниками находятся в розыске. Еще одним фигурантом нашумевшего дела стал Шота Катамадзе 1982 года рождения, ранее судимый, в том числе за организацию нападения на жителей поселка Сагра. Он, вероятно, узнав, что гособвинитель запросил для него 11 лет лишения свободы, на вынесение приговора не явился.

"Органы внутренних дел установили подробный механизм действий охотников за чужими финансовыми средствами, а также распределение ролей среди них. Выяснилось, что одни приобретали дорогостоящие автомобили иностранного производства в субъектах Российской Федерации для имитации ДТП, страховали их, подбирали граждан для оформления несуществующих аварий. Другие изменяли внешний вид машин, имитируя последствия ЧП. Третьи оформляли экспертные заключения о стоимости ремонта якобы пострадавших транспортных средств. Четвертые осуществляли юридическое сопровождение фиктивных аварий и получение страховых премий. Следует отметить, что это первый случай, когда к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий привлекаются не только активные участники группы, но и водители, которые из корыстных побуждений решились на оформление мнимых дорожно-транспортных происшествий", - рассказал полковник Горелых.

Следователями и сыщиками ОБОП свердловского полицейского Главка был проведен гигантский объем работы с целью сбора доказательственной базы, позволяющей привлечь к уголовной ответственности обвиняемых. Организовано 70 различных судебных экспертиз, одновременно проведены обыски по 12 адресам.

Основная часть фигурантов была осуждена ранее. Два из них заключили сделку со следствием, к девяти применен судебный штраф, в отношении еще двух уголовное дело и преследование прекращено в связи с примирением сторон. А еще один фигурант разбирательства не дождался - скончался по причине серьезного заболевания. Остальным может грозить лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

"МВД установило причастность обвиняемых к 25 эпизодам противоправной деятельности. В качестве вещественных доказательств сыщиками угрозыска изъяты четыре автомобиля, пистолет Макарова, ножи, дубинки, использовавшиеся при совершении преступлений, а также иные важные предметы и документы. В ходе предварительного следствия сотрудниками ОВД наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около 3 млн рублей. Участники группы, понимая, что им грозит суровое наказание, добровольно погасили оставшуюся часть причиненного ущерба. Это является своего рода прецедентом по таким делам", - отметил Валерий Горелых.

О приговоре суда он пообещал рассказать дополнительно.