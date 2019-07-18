"Аэрофлот" оценил ущерб от "угона" самолета в Сургуте в 2 миллиона рублей

"Аэрофлот" оценил ущерб от "угона" самолета в Югре в январе этого года более чем в 2 млн руб. Такие данные в суде по делу угонщика озвучил представитель перевозчика, передает ТАСС.

Между тем, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда ХМАО-Югры, рассмотрение уголовного дела Павла Шаповалова в ходе сегодняшнего заседания было отложено на 14 августа.

"В связи с вынужденной посадкой авиакомпании "Аэрофлот" был причинен ущерб 2,1 млн рублей и 4 тыс. 886 долларов США. Это вынужденная посадка в Ханты-Мансийске плюс простой воздушного судна, лизинговый простой, наземное обслуживание и направление дополнительного резервного воздушного судна", - заявил представитель авиакомпании.

В середине июня стало известно, что комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза признала мужчину, пытавшегося угнать самолет, невменяемым.

Напомним, Boeing 737-800 "Аэрофлота" вылетел из Сургута в Москву днём 22 января. После взлета один из пассажиров попытался прорваться в кабину пилотов и потребовал изменить пункт назначения на Афганистан. Его удалось убедить совершить промежуточную посадку. В результате командир развернул самолет и посадил лайнер в Ханты-Мансийске, где буйного пассажира уже встречали силовики и спецслужбы. Пассажиры позже улетели в столицу другим бортом. Пострадавших не было. По оценке Национального антитеррористического комитета РФ, командир воздушного судна принял единственно верное решение.