В Надыме остались без зарплаты 100 строителей городской набережной: подробности

В Надыме прокуратура взялась разобраться, почему 100 рабочим компании "Запсибгазпром-Газификация" не заплатили за строительство трёх объектов на набережной и в микрорайоне "Олимпийский", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Напомним, заявление о том, что рабочим не платят зарплату, появилось в соцсети. Деньги якобы задерживают на два с половиной месяца. Пострадавшие заявили, что "получили только аванс за май, хотя уже середина июля". При этом они не могут уволиться и уехать, "так как нет денег".

17 июля прошла встреча представителей прокуратуры и предприятия. Прокурор Надыма начал выяснять, нарушила ли "Запсибгазпром-Газификация" трудовое законодательство, а администрация района как заказчик – исполнение условий муниципальных контрактов. Несвоевременной оплаты выполненных работ в ходе проверки не нашли.

Прокуратура города вывела ситуацию с долгами на обсуждение антикризисного штаба при главе района, куда прибыли представители компании. По факту долгов по зарплате прокурором организована проверка. Из-за того, что "Запсибгазпром-Газификация" находится в Тюмени, о сложившейся ситуации проинформирована прокуратура Тюменской области.

В администрации Надымского района пояснили, на каких работах заняты сотрудники "Запсибгазпром-Газификация". Первый этап проекта реконструкции двухуровневой набережной озера Янтарное предполагает трансформацию участка площадью 0,51 км. Там появятся малые архитектурные формы и композиции, озеленение, наружное освещение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Надымского района.

Строители уже убрали тяжелую технику и приступили к отделочным работам. Они облицовывают керамогранитом подпорные стены, завершают работы по малым архитектурным формам, строители начинают укладывать брусчатку. Вскоре там появится зелёная зона, которая будет состоять из живых и декоративных деревьев с подсветкой, декоративное ограждение, конечно, лавочки и освещение. Объект оснастят видеонаблюдением.

Адаптирована набережная и для маломобильных групп населения: планируется обустройство пандусов и специальной автостоянки на тринадцать машино-мест. "Запсибгазпром-Газификация" начала работу по демонтажу конструкций на набережной в ноябре прошлого года, основные работы стартовали в феврале. 140 строителей работают в две смены, с июля количество рабочих выросло до 180. Подрядчик обещает сдать первый этап объекта к началу сентября.

В микрорайоне "Олимпийский" компания возводит детский сад на 240 мест и многоквартирные здания, куда переедут жители ветхих и аварийных домов.