В Челябинске мужчина разбился о камни на карьере во время купания

В Челябинске вчера произошло сразу два ЧП на водоемах, одно из них с летальным исходом.

Инцидент произошел на карьере "Голубой". Очевидец позвонил по номеру 112 и сообщил, что в карьер на камни упал человек. Специалистами было установлено, что мужчина во время прыжка зацепился ногой за камень, ударился головой и упал с высоты 4-5 метров на камни.

"Реанимационные мероприятия скорой медицинской помощи результата не дали. Бригада ССМП констатировала смерть от полученных травм", – прокомментировали в пресс-службе управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска.

Второе ЧП произошло на пляже "Прибой" озера Смолино. Две женщины решили покататься на катамаране, отплыв от берега на 30 метров, судно опрокинулось. Выбраться женщинам помогли матросы-спасатели, доставив их на лодке до пляжа. Однако от медицинской помощи они отказались, по внешним признакам подруги были пьяны, пишет Федералпресс.