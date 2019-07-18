09 Августа 2020
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мост через Пур, проект (2019) | Фото: yanao.ru

На четверть завершено строительство важного для Ямала дорожного объекта

Мост через реку Пур готов на четверть, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства со ссылкой на представителей компании "Мостострой-11".

В настоящий момент установлены основания 10 опор, полностью готовы три опоры, переоборудованы линии электропередач. Сейчас строители ведут работу по сооружению оставшихся опор, изготовке и поставке металлоконструкций для пролетного строения моста. Возводятся автомобильные подходы.

Напомним, строительство моста через реку Пур началось в декабре 2018 г. Длина капитальной переправы составит 1 тыс. 23 метра. Проезд автомобилей будет организован по двум полосам с максимальной скоростью движения 100 км в час. Открытие моста по плану должно состояться в 2021 г. Однако строительная компания не исключает, что сможет завершить проект раньше срока. Строительство ведется без выходных, с опережением графика. На стройке работают 320 человек.

мост через Пур, строительство(2019)|Фото: yanao.ru

Отметим, что ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявлял, что для "мостовиков темп строительства очень быстрый".

"Это тот проект, за который мы целиком отвечаем. Радует, что мы двигаемся не то что в срок, мы двигаемся досрочно. Наша задача – ввести мост в конце следующего года, с годовым опережением графика, который согласован с инвестором", – комментировал сроки строительства глава региона.

врио губернатора ЯНАО(2018)|Фото: Накануне.RU

Также сообщалось, что для легковых автомобилей проезд по мосту будет бесплатным.

Добавим, что в настоящий момент движение через Пур организовано по понтонному мосту. По данным "Ямбургтранссервис", переправа работает в штатном режиме: в этом году не было перебоев в сообщении между населенным пунктами.

"Относительно стоимости проезда – она осталась на прежнем уровне, и о повышении тарифов речи не идёт. Жители Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов продолжают пользоваться переправой бесплатно, для жителей других районов стоимость проезда легкового автомобиля составляет 120 руб., далее цена растет в зависимости от массы транспортного средства", – сообщил заместитель начальника Коротчаевской ремонтно-эксплуатационной службы "Ямбургтранссервис" Сергей Виткасов.

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На четверть завершено строительство важного для Ямала дорожного объекта

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Теги: мост через Пур, строительство, дмитрий артюхов



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