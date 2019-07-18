На четверть завершено строительство важного для Ямала дорожного объекта

Мост через реку Пур готов на четверть, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства со ссылкой на представителей компании "Мостострой-11".

В настоящий момент установлены основания 10 опор, полностью готовы три опоры, переоборудованы линии электропередач. Сейчас строители ведут работу по сооружению оставшихся опор, изготовке и поставке металлоконструкций для пролетного строения моста. Возводятся автомобильные подходы.

Напомним, строительство моста через реку Пур началось в декабре 2018 г. Длина капитальной переправы составит 1 тыс. 23 метра. Проезд автомобилей будет организован по двум полосам с максимальной скоростью движения 100 км в час. Открытие моста по плану должно состояться в 2021 г. Однако строительная компания не исключает, что сможет завершить проект раньше срока. Строительство ведется без выходных, с опережением графика. На стройке работают 320 человек.

Отметим, что ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявлял, что для "мостовиков темп строительства очень быстрый".

"Это тот проект, за который мы целиком отвечаем. Радует, что мы двигаемся не то что в срок, мы двигаемся досрочно. Наша задача – ввести мост в конце следующего года, с годовым опережением графика, который согласован с инвестором", – комментировал сроки строительства глава региона.

Также сообщалось, что для легковых автомобилей проезд по мосту будет бесплатным.

Добавим, что в настоящий момент движение через Пур организовано по понтонному мосту. По данным "Ямбургтранссервис", переправа работает в штатном режиме: в этом году не было перебоев в сообщении между населенным пунктами.

"Относительно стоимости проезда – она осталась на прежнем уровне, и о повышении тарифов речи не идёт. Жители Пуровского, Тазовского и Красноселькупского районов продолжают пользоваться переправой бесплатно, для жителей других районов стоимость проезда легкового автомобиля составляет 120 руб., далее цена растет в зависимости от массы транспортного средства", – сообщил заместитель начальника Коротчаевской ремонтно-эксплуатационной службы "Ямбургтранссервис" Сергей Виткасов.