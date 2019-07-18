В Ростове-на-Дону школьница устроила фотосессию на месте массовой казни евреев нацистами

В Ростове-на-Дону девушки устроили фотосессию на мемориальном комплексе жертвам фашизма.

Фотографии девушки, позирующей на мемориале, появились в соцсетях. "Вот как молодежь чтит память предков. Школьница залезла на мемориал в Змиёвской балке, буквально взгромоздилась на измученные плечи, и устроила фотосессию с откровенными позами", - говорится в местном паблике.

В полиции сообщили, что личность девушки устанавливается, проводится проверка, передает РИА Новости.

В Змиёвской балке проходили массовые казни жителей Ростова-на-Дону во время Великой Отечественной войны. В августе 1942 года нацистами были расстреляны и умерщвлены иными способами около 27 тысяч человек, главным образом евреев. Это место самого большого массового уничтожения евреев на территории России.

Отметим, что подобные ситуации на мемориалах не редкость: в апреле в Нефтеюганске вандал сжег венок на Вечном огне, в Златоусте 14-летняя школьница бросила в Вечный огонь памятный венок и подкурила от его пламени, а в Челябинске мужчина пытался разогреть тушенку на мемориале.