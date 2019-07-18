Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве Антипинского НПЗ

Арбитражный суд Тюменской области отложил рассмотрение иска о банкротстве Антипинского НПЗ. Заседание состоится 8 августа, передает корреспондент Накануне.RU.

Процесс отложен из-за того, что материалы дела еще не вернулись их суда апелляционной инстанции: Восьмой арбитражный суд рассматривает жалобу компании "Трансойл", которая оспаривает решение суда о принятии иска о самобанкротстве АНПЗ.

В иске о самобанкротстве завод заявил о долгах в размере 346 млрд руб., в дело вступили контрагенты завода.

Работа АНПЗ была остановлена в мае 2019 г. Сегодня "Транснефть" вновь начала прокачку нефти на Антипинский НПЗ.

Как сообщало Накануне.RU, по заявлению Сбербанка возбуждено уголовное дело о хищении кредитных средств, подозреваемым по которому проходит основатель группы "Новый поток" (бывший собственник АНПЗ) Дмитрий Мазуров. Речь идет о хищении 1,8 млрд руб., которые предназначались на строительство Антипинского НПЗ. В заявлении банка фигурирует бывший гендиректор завода Геннадий Лисовиченко. Дмитрий Мазуров был арестован на два месяца, суд отказался отпустить бизнесмена под залог в 3 млн руб.