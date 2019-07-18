В "путинской" школе в Кургане через год после ремонта потек потолок

В Кургане полным ходом идет ремонт школ, в этом году на работы разного уровня выделено из бюджета города 216 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Как отметил первый замглавы Кургана Андрей Жижин в ходе рейда по осмотру реконструируемых зданий, в программу вошли 77 объектов, в том числе 42 школы и 19 детских садов.

Первый объект, на который привез Жижин журналистов - это гимназия №30, здесь выполняется усиление простенков одного из корпусов, меняются оконные блоки, старые деревянные убираются и устанавливаются пластиковые.

"Сумма этих работ здесь порядка 1,4 млн руб.", - отметил Жижин.

Директор гимназии Наталья Кабанькова отметила, что работы идут без отставания, к подрядчику ООО "СМУ №1" претензий нет.

"Здание постройки 1962 года, и 60 лет ни одно окно, наверное, не может простоять, ну и со временем пошли все равно трещины по зданию, и мы вот два года все эти недостатки устраняем. В прошлом году мы эту работу начали, сделали очень многое, центральная часть здания вся сделана", - рассказала Накануне.RU Кабанькова.

Далее журналистский "десант" отправился в микрорайон Рябково, в кадетскую школу №24. Там сейчас строители ремонтируют спортивный зал, будет сделан ремонт стен и потолков, частично заменят деревянный пол, поставят новые двери и окна, осветительные приборы, заменят электропроводку. Стоимость работ в школе №24 оценили в 600 тыс. руб. Подрядчик ООО "Сервис+" обещает до 3 августа сделать все запланированные работы.

Андрей Жижин в перерыве между посещением школ рассказал и о других образовательных и спортивных объектах, которые обновятся в этом году.

"Один из знаковых объектов - это ДЮСШ №3, стадион КЗКТ. Сегодня там ведутся работы по капитальному ремонту основного здания, будут полностью отремонтированы инженерные сети, три зала различных направлений, отремонтированы будут подсобные помещения, раздевалки, душевые. Еще один важный объект - это школа искусств №1, которая располагается в доме барона Розена. В этом году мы планируем закончить там все работы, чтобы в сентябре-октябре там был уже возобновлен учебный процесс", - отметил Жижин.

Последний объект, куда привезли прессу, стал корпус "А" курганской школы №7. Уникальность этого учебного заведения заключается в том, что в 2013 году 1 сентября туда приехал президент России Владимир Путин - к его визиту и по его, кстати, поручению в этой школе был сделан грандиозный ремонт. Сейчас она является одной из самых современных во всем Уральском округе. Там же российский лидер нарисовал знаменитый рисунок "Кошка, вид сзади".

"Путинский" ремонт был сделан в корпусе "Б", а в корпусе "А" замдиректора по АХР Ирина Галанцева продемонстрировала журналистам спортивный зал, где делают стены и потолки, меняют двери, пол, системы отопления, канализации и водоснабжения. Здесь работы завершатся до 23 августа, их общая стоимость - более 2,3 млн руб.

В ответ на вопрос Накануне.RU почему ремонт спортзала в этой школе гораздо дороже других подобных объектов, Галанцева отметила, что уникальность спортзала - а таких в школе два - заключается в так называемых зенитных фонарях. Это архитектурные конструкции, которые обеспечивают естественное освещение и надежную вентиляцию в помещениях. Они монтируются на любой тип кровли и пропускают больше света, чем обычные окна. Другими словами, это окна в потолке, часть из которых закрыта, а часть можно открыть для вентиляции.

Журналисты попросили замдиректора показать уже отремонтированный год назад второй спортзал. Галанцева нехотя нашла ключ и проводила прессу в помещение. Оказалось, что волнения школьного сотрудника были не напрасны. По периметру зенитных фонарей в новом спортзале виднелись коричневые подтеки от воды, которая после каждого дождя проникает внутрь помещения. Галанцева попыталась оправдаться: "В этом году ветра сильные, задувает".

"Этот спортзал делала тюменская организация "Горизонт". На ремонт спортзала было потрачено 1,5 млн руб., но дело в том, что цены выросли и сметы были потом пересчитаны у нас. Сколько у нас было выделено денег - такой ремонт мы и сделали. Эти подтеки мы устраним и до 1 сентября у нас все будет сделано. Да даже до 1 августа все устраним. Зал этот у нас был не закрыт ведь этот год, мы в нем работали, правильно? Это световое естественное освещение, и вентиляция у нас через фонари идет", - добавила Галанцева.

На вопрос, есть ли какие-то гарантии, что в новом спортзале зенитные фонари не "потекут", как это произошло в уже отремонтированном первом спортзале, Галанцева ответить не смогла.

Андрей Жижин, в свою очередь, пообещал, что все выявленные замечания будут устранены. Говоря о всех ремонтах подобных учреждений, чиновник отметил, что все конкурсные процедуры проведены, подрядчики по всем объектам определены.

"Сейчас наша задача - до начала учебного процесса мы должны все эти работы завершить. Это очень серьезная задача для департамента социальной политики, для руководителей учебных учреждений. Ведь нужно в короткие сроки совместно с подрядчиками организовать эту работу и закончить ее с хорошим качеством", - отметил Андрей Жижин.