Селедочка и Оливье: Ирина Шейк устроила русскую вечеринку

Пока русскоязычные пользователи резвятся в комментариях к одному из последних постов в Instagram Леди Гаги (там уже более 400 тыс. сообщений), российская модель Ирина Шейк решила провести время с подругами. На "русской вечеринке" были шампанское, игра в "Дурака", а также картошка с зеленью, селедочка с луком, салаты, среди которых был замечен и Оливье. Некоторые поклонники модели даже решили, что таким образом Шейк решила негласно поддержать нашествие своих фанатов в аккаунт Леди Гаги.

Напомним, несколько дней назад появились слухи о том, что сразу после расставания с Шейк актер Брэдли Купер перевез к себе в дом Леди Гагу – свою новую возлюбленную. Возможно (и даже вероятно) эти сплетни не имеют ничего общего с реальностью, но этого было достаточно, чтобы русскоязычные поклонники Ирины явились на страницу Леди Гаги и начали хейтить ее. "Акция" обрела такой масштаб, что в какой-то момент комментарии у Гаги превратились в русский чат, в котором продают коляски и передают приветы тете Свете из Иркутска.