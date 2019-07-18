09 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
Антон Бахаев, первый заместитель министра экономического развития Челябинской области, (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинске экс-замминистра экономического развития Бахаеву, обвиняемому в растрате и взятке, продлили домашний арест

Челябинский областной суд продлил срок содержания под домашним арестом бывшему первому заместителю министра экономического развития Челябинской области Антону Бахаеву.

"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев материал досудебного производства в отношении Антона Бахаева, продлил ему срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста до 19 октября 2019 с сохранением ранее установленных запретов", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Антону Бахаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, части 4 статьи 160 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере" и "Растрата в особо крупном размере"). Ранее экс-чиновник обвинялся в мошенничестве.

Бахаев и руководитель агентства международного сотрудничества региона Ольга Алейникова были задержаны 19 июля сотрудниками УФСБ. В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Речь идет о расходовании бюджетных средств на российско-казахстанский форум. Сумма ущерба может превысить 3,8 млн руб.

Добавим, что в январе арестовали депутата Михаила Смирнова. Депутату предъявлено обвинение в пособничестве в растрате в особо крупном размере и в даче взятки в особо крупном размере.

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В Челябинске экс-замминистра экономического развития Бахаеву, обвиняемому в растрате и взятке, продлили домашний арест

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Теги: Антон Бахаев, задержание, ШОС, арест, уголовное дело,



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