В Челябинске экс-замминистра экономического развития Бахаеву, обвиняемому в растрате и взятке, продлили домашний арест

Челябинский областной суд продлил срок содержания под домашним арестом бывшему первому заместителю министра экономического развития Челябинской области Антону Бахаеву.

"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев материал досудебного производства в отношении Антона Бахаева, продлил ему срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста до 19 октября 2019 с сохранением ранее установленных запретов", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Антону Бахаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, части 4 статьи 160 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере" и "Растрата в особо крупном размере"). Ранее экс-чиновник обвинялся в мошенничестве.

Бахаев и руководитель агентства международного сотрудничества региона Ольга Алейникова были задержаны 19 июля сотрудниками УФСБ. В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Речь идет о расходовании бюджетных средств на российско-казахстанский форум. Сумма ущерба может превысить 3,8 млн руб.

Добавим, что в январе арестовали депутата Михаила Смирнова. Депутату предъявлено обвинение в пособничестве в растрате в особо крупном размере и в даче взятки в особо крупном размере.