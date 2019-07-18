09 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
железная дорога, железнодорожный путь, рельсы (2018) | Фото: Накануне.RU

Ущерб от схода вагонов грузового поезда в Свердловской области оценили в 3,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда на станции Выя в Свердловской области. Ущерб составил несколько миллионов рублей.
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Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, все случилось вечером 14 июня: при движении грузового поезда в составе четырех локомотивных секций и 43 вагонов, загруженных медно-цинковой рудой, произошел сход девяти вагонов-самосвалов.

В результате оказались повреждены 113 метров железнодорожного пути, а также девять вагонов-самосвалов, находящихся в собственности ООО "Алькон". Ущерб данному предприятию оценили в 3,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба).

Транспортными следователями истребована необходимая документация из подразделений Свердловской железной дороги, также проводятся допросы членов локомотивной бригады и других работников. Кроме этого, в ближайшее время планируется назначить судебно-техническую экспертизу.

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Ущерб от схода вагонов грузового поезда в Свердловской области оценили в 3,5 млн рублей

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Теги: вагоны, сход, дело, СКР



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