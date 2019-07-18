Российские авиакомпании отозвали более сотни допусков на международные рейсы

Росавиация опубликовала свежий список допусков и отзывов допусков на международных регулярных и чартерных рейсах.

Российские авиакомпании, согласно документу, опубликованному на сайте ведомства, получили допуски на полеты в такие страны как Белоруссия, Кипр, Китай, Туркменистан, Финляндия, Хорватия, Куба и Шри-Ланка. Отзывы связаны с самостоятельной инициативой перевозчиков: они не пользуются выданными ранее допусками, которые теперь Росавиация сможет передать другим компаниям. Всего отозваны допуски по 107 маршрутам, отозвали их четыре перевозчика: "Уральские авиалинии", S7, AZUR Air и "Азимут". 95 из них отозвал AZUR Air. 34 из них – рейсы из Екатеринбурга.