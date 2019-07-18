09 Августа 2020
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пожар в доме для пенсионеров и инвалидов в Красноуфимске (2019) | Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На Среднем Урале вспыхнул пансионат для престарелых: людей срочно эвакуировали

В уральском городе Красноуфимске ликвидировали пожар в двухэтажном здании на улице Куйбышева.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, здание трехсекционное: в одной расположен пансионат для престарелых временного пребывания, во второй - столовая, в третьей - мебельный магазин. Сегодня утром там произошло возгорание кровли над помещением столовой. Площадь пожара составила 200 кв.м.

пожар в доме для пенсионеров и инвалидов в Красноуфимске(2019)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пожарным удалось не допустить распространение огня на помещения. Из здания пансионата были эвакуированы 38 человек (36 постояльцев, из них 12 лежачих, и двое работников). Лежачих постояльцев на руках выносили пожарные, работники пансионата и представители частного охранного предприятия. Из столовой самостоятельно эвакуировались четыре человека.

Пожарные справились с огнем в течение часа. Пострадавших нет.

Как добавили в МЧС, постояльцы пансионата временно размещены в помещении местной церкви, после сообщения родственникам они будут развезены по домам. Сейчас с ними работают психологи.

пожар в доме для пенсионеров и инвалидов в Красноуфимске(2019)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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На Среднем Урале вспыхнул пансионат для престарелых: людей срочно эвакуировали

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Теги: пансионат, пожар, МЧС



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