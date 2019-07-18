На Среднем Урале вспыхнул пансионат для престарелых: людей срочно эвакуировали

В уральском городе Красноуфимске ликвидировали пожар в двухэтажном здании на улице Куйбышева.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, здание трехсекционное: в одной расположен пансионат для престарелых временного пребывания, во второй - столовая, в третьей - мебельный магазин. Сегодня утром там произошло возгорание кровли над помещением столовой. Площадь пожара составила 200 кв.м.

Пожарным удалось не допустить распространение огня на помещения. Из здания пансионата были эвакуированы 38 человек (36 постояльцев, из них 12 лежачих, и двое работников). Лежачих постояльцев на руках выносили пожарные, работники пансионата и представители частного охранного предприятия. Из столовой самостоятельно эвакуировались четыре человека.

Пожарные справились с огнем в течение часа. Пострадавших нет.

Как добавили в МЧС, постояльцы пансионата временно размещены в помещении местной церкви, после сообщения родственникам они будут развезены по домам. Сейчас с ними работают психологи.