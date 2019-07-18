В Москве задержан неадекватный мужчина, угрожавший взорвать Ярославский вокзал
В Москве полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать Ярославский вокзал.
Отмечается, что задержанный сначала приставал к прохожим, а потом обратился к полицейским с заявлением, что здание вокзала заминировано, передает "Интерфакс".
По словам источника, мужчина находился в неадекватном состоянии. Эвакуация вокзала не проводилась.
В мае в Москве экстренные службы были стянуты к Киевскому, Курскому и Ярославскому вокзалам – поступили анонимные сообщения о заложенных бомбах.
При этом на Ярославском вокзале была проведена эвакуация, а два остальных продолжили работать в штатном режиме.