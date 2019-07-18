В Перми отремонтируют жилой дом, который четыре года стоит с трещинами в несущих стенах

09 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Максим Шевченко - про митинги в Хабаровске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
(2003) | Фото: Накануне.ru

В Перми отремонтируют жилой дом, который четыре года стоит с трещинами в несущих стенах

В Перми нашли компанию, которая отремонтирует жилой дом №66 по Ветлужской. Здание, в котором живут 672 человека, пошло трещинами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого фонда капремонта.
Читайте также:

Дом сдан в 1999 г., однако с 2015-ом в его стенах стали образовываться трещины. Фонд капремонта выполнил инструментальное обследование дома, по его итогам состояние оценивалось как "ограниченно работоспособное". Деформации строительных конструкций усиливались: были трещины в несущих стенах, разрушались отмостки. В доме живут 672 человека.

Капремонт полагался зданию только в 2030-ом. Перенести необходимые виды ремонта на более ранний срок позволило повышение собираемости платежей собственниками, которая сейчас составляет 80%. Согласно результатам аукциона, договор на выполнение работ заключен с компанией "Триумф".

Подрядчик должен провести капитальный ремонт крыши, несущих конструкций, а также отремонтировать и утеплить фасад дома. Цена этих работ – 98 млн руб., 31,5 из которых на условиях софинансирования дала мэрия. Вскоре в фонд поступит проект производства работ. После его согласования начнётся ремонт, который продлится 120 календарных дней.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми отремонтируют жилой дом, который четыре года стоит с трещинами в несущих стенах

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ветлужская 66, капремонт, жилой дом



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров