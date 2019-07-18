В Перми отремонтируют жилой дом, который четыре года стоит с трещинами в несущих стенах

В Перми нашли компанию, которая отремонтирует жилой дом №66 по Ветлужской. Здание, в котором живут 672 человека, пошло трещинами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого фонда капремонта.

Дом сдан в 1999 г., однако с 2015-ом в его стенах стали образовываться трещины. Фонд капремонта выполнил инструментальное обследование дома, по его итогам состояние оценивалось как "ограниченно работоспособное". Деформации строительных конструкций усиливались: были трещины в несущих стенах, разрушались отмостки. В доме живут 672 человека.

Капремонт полагался зданию только в 2030-ом. Перенести необходимые виды ремонта на более ранний срок позволило повышение собираемости платежей собственниками, которая сейчас составляет 80%. Согласно результатам аукциона, договор на выполнение работ заключен с компанией "Триумф".

Подрядчик должен провести капитальный ремонт крыши, несущих конструкций, а также отремонтировать и утеплить фасад дома. Цена этих работ – 98 млн руб., 31,5 из которых на условиях софинансирования дала мэрия. Вскоре в фонд поступит проект производства работ. После его согласования начнётся ремонт, который продлится 120 календарных дней.