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Экономика Челябинская область Уральский ФО
коллаж, плата за электричество (2018) | Фото: Накануне.RU

Южноуральский бизнес решил обратиться к Медведеву из-за роста тарифов на электроэнергию

Южноуральское отделение "Опоры России" выступило с заявлением из-за смены гарантирующего поставщика электроэнергии. Малый и средний бизнес столкнулся с ситуацией неопределенности и угрозой серьезного роста тарифов, в связи с чем организация подготовила обращение к Дмитрию Медведеву.

Отметим, что в Челябинской области с 1 июля гарантирующим поставщиком электроэнергии вместо ПАО "Челябэнергосбыт" стала "Уральская энергосбытовая компания". Совместное предприятие ЭК "Восток" (считается подконтрольной корпорации "СТС" бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва) и финского "Фортума" будет обслуживать более чем 1,5 млн потребителей в регионе. В июне прошлого года ПАО "Челябэнергосбыт", накопившее многомиллионные долги, лишили статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности. В отношении компании прекращена поставка электрической энергии. "МРСК Урала" был присвоен статус гарантирующего поставщика до проведения конкурса по выбору нового ГП для Южного Урала. Отметим, что МРСК "Урала" в свое время возглавлял Алексей Бобров из корпорации СТС, которая уже упоминалась в связи с работой ЭК "Восток". При этом бизнес-отношения между госкомпанией МРСК "Урала" и предпринимателем продолжаются по сей день - недавно сообщалось об аренде сетевой компанией у структуры своего бывшего топ-менеджера офиса за 500 млн руб.

Алексей Бобров(2013)|Фото: Накануне.RU

В пресс-службе "Опоры России" сообщили Накануне.RU, что в связи со сменой гарантирующего поставщика у предпринимателей возникает множество вопросов. Тем более, что предыдущие пять лет в регионе для бизнеса цена на электроэнергию возросла в среднем на 40%. И только в 2019 году рост может составить 10-15 %. А это становится серьезной финансовой нагрузкой на южноуральские предприятия.

Организация малого и среднего предпринимательства намерена инициировать обращение к Правительству РФ с предложением "заморозить" тарифы на все виды ресурсов на два-три года. И с привлечением экспертного сообщества – сформулировать предложения по снижению нагрузки оптового рынка электроэнергии.

"Бесспорно, необходимо строить генерацию и развивать сети (тем более, что для предпринимательского сообщества существуют льготы по технологическому присоединению) и качественно поднимать уровень услуги сбыта, но с учетом роста цен на бензин, газ, тепло, коммунальные услуги и ТБО, видится бесперспективность ожидания эффективной инвестиционной деятельности, роста производительности труда, заработной платы, увеличения покупательной способности", – сказано в заявлении "Опоры России".

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Южноуральский бизнес решил обратиться к Медведеву из-за роста тарифов на электроэнергию

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Теги: ЭК Восток, Артем Биков, Алексей Бобров, корпорация СТС



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Ранее 05.06.2019 08:28 Мск На Южном Урале сменился гарантирующий поставщик электроэнергии

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