Екатеринбуржец купил в интернет-магазине автомобиль за 1,5 миллиона рублей

Интернет-торговля охватила сегменты, которые до сих пор оставались оффлайн. Например, продажу автомобилей.

Так, житель Екатеринбурга первым в стране оплатил через интернет и получил с доставкой на дом автомобиль — Renault ARKANA стоимостью около 1,5 млн руб., сообщает пресс-служба "Яндекс.Денег". Сервис "Яндекс.Кассы" и онлайн-шоурум Renault запустили интернет-магазин. Партнеры отмечают, что покупки происходят как и в любом другом маркете в сети: достаточно выбрать, а затем оплатить автомобиль — и его доставят по указанному адресу. При желании перед онлайн-покупкой человек может также заказать на дом тест-драйв автомобиля.