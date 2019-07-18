Чудновец и другие: свердловский избирком зарегистрировал еще четырех кандидатов на довыборы в Госдуму

В среду, 17 июля, состоялось 23-е заседание избирательной комиссии Свердловской области. На нем были зарегистрированы еще четыре кандидата в депутаты Государственной думы на дополнительных выборах по Серовскому избирательному округу №174.

Как сообщили Накануне.RU в региональном избиркоме, удостоверения получили Габбас Даутов, Алексей Коровкин, Дмитрий Зенов и Евгения Чудновец (на фото). Таким образом, на сегодняшний день для участия в довыборах зарегистрированы пятеро кандидатов (ранее была зарегистрирована Ирина Скачкова).

Напомним, на довыборы в Госдуму, которые состоятся осенью, также собирается заявиться бывший биатлонист Антон Шипулин. Ранее он сдал в избирком все необходимые документы.