СКР завел дело на лидера украинских националистов за призывы к терроризму

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из лидеров Организации украинских националистов ("Украинская повстанческая армия" (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, Николая Коханивского подозревают в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности в интернете.

Напомним, 17 февраля 2018 года радикалы о ворвались в здание Российского центра науки и культуры в Киеве. Они устроили в помещении погром: расписали стены оскорбительными антироссийскими лозунгами, уничтожили информационные и выставочные стенды, залили краской камеры видеонаблюдения, сожгли российский флаг.

В России было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

Во время расследования выяснилось, что Коханивский распространил в Сети видеообращение, в котором призывает соратников осуществить погром центра Россотрудничества.