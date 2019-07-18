Паводок отступает: два из четырех районов Прикамья освободились от "большой воды"

Территория Кудымкарского и Бардымского районов полностью освободилась от воды, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Подтопленными, по данным спасателей, остаются территории Юрлинского и Гайнского района. В Юрлинском районе из-за повышения воды в реке Лопва остаются подтопленными 65 придомовых территории, из них 39 жилых дома с населением 162 человека. Уровень воды стабилизирован. Размыты два моста, из-за чего пять населенных пунктов с населением 645 человека оказались отрезаны от внешнего мира. Был организован временный объезд, также МЧС сообщают, что проехать в населенные пункты может грузовая техника высокой проходимости.

В Гайнском районе от дождей пострадал поселок Сейва. Там подтоплены 24 придомовые территории. Эвакуации людей не требуется.

Размыты два участка дороги и пять автомобильных мостов. Из-за этого затруднен проезд в три населенных пункта с населением 1117 человек.

Напомним, со вчерашнего дня дожди в Прикамье прекратились. В МЧС утверждают, что ситуация находится под контролем.